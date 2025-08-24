Екс-захисник Динамо дебютував у матчі проти Моурінью – українець створив момент, але став найгіршим в команді
Коджаеліспор програв Ференбахче (1:3) у третьому турі чемпіонату Туреччини. Результат та відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Суперліга, 3-й тур
Фенербахче – Коджаеліспор – 3:1
Голи: Шкріньяр, 5, Браун, 51, Таліска, 66 – Петковіч, 22
Моурінью отримав чергового зіркового новачка – Трубіна залякують гравцем АПЛ, який коштував майже 40 млн євро
Олександр Сирота вперше опинився у складі Коджаеліспор. Команда українця програла Фенербахче, який тренує Жозе Моурінью.
Сирота провів на полі всі 90 хвилин. Олександр зробив два виноси, сім із 9 разів виграв боротьбу за позицію, створив один гольовий момент, а точність його передач склала 87%. Утім, портал Sofascore поставив українцю найнижчу оцінку (5,9 бала).
Нагадаємо, Сирота приєднався до Коджаеліспор, перейшовши з Динамо.