Кирило Петров забив перший гол у новому сезоні за польську Корону. Дивіться відео взяття воріт на "Футбол 24".

Польща, Екстракляса, 9-й тур

Легніца – Корона – 2:2

Голи: Енрікес, 30, 80 (п.) – Луковскі, 53, Петров, 83

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Український захисник Корони Кирило Петров забив дебютний м'яч у поточному сезоні. Жертвою українця стала Легніца, яка через гол нашого співвітчизника втратила два очки. 32-річний оборонець вийшов в основі і на 83-й хвилині матчу за рахунку 1:2 на користь суперника зумів зрівняти, завершивши атаку після вкидання з-за бокової. Вже у доданий час Кирило "відзначився" ще й "гірчичником".

Нагадаємо, цей гол став дебютним для Петрова у цьому сезоні – українець зіграв у всіх дев'яти матчах польської першості.

До слова, після 9-ти турів Корона йде у турнірній таблиці Екстракляси одинадцятою, маючи у своєму активі 11 очок. Від лідера – плоцької Вісли – команда з Кельці відстає на 6 пунктів.

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