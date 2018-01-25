Екс-захисник Динамо Бетао похвалився фото з Пеле і Марадоною, а Жуніор Мораєс – з Едмаром

Бетао в компанії гравців, яких вже немає в Динамо – Чумака, Теодорчика та Ленса / фото Інстаграм

Бразильські гравці з досвідом виступів за київське Динамо ведуть активну діяльність в Інстаграмі.

"Два незабутні моменти, які дав мені футбол. Спасибі, мій Боже", – написав екс-захисник Динамо Бетао, прикріпивши раритетні фото з Пеле та Дієго Марадоною – двома чи не найвеличнішими гравцями 20-го століття.

Бетао: Я вже українець. Тепер я не Бетао, а Бетенко

А ось актуальний нападник київського клубу Жуніор Мораєс у Бразилії зустрівся з колишнім півзахисником збірної України Едмаром. Бразилець зараз не в Динамо, позаяк відновлюється від пошкодження на батьківщині. Едмар же виступає за ветеранську збірну України, яка зараз грає у Бразилії.

Цікаво, що і Бетао, і Мораєс виступали колись за Сантос.