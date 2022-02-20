Український захисник Євген Смірнов став гравцем Сфинтул Георге, повідомляє прес-служба молдовського клубу.

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28-річний оборонець приєднався до "святих" у статусі вільного агента і підписав з ними 1-річний контракт. До слова, раніше українець вже виступав за Сфинтул Георге – у сезоні 2020/21 він зіграв 18 матчів, в яких забив 2 голи.

Нагадаємо, Смірнов – вихованець одеського футболу. Дебютував на професіональному рівні у Чорноморці у 2011 році – за "моряків" бігав до 2019-го. Встиг також пограти за молдовський Тирасполь, білоруський Гомель і казахський Туран. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Сфинтул Георге у турнірній таблиці чемпіонату Молдови посідає четверту сходинку.

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