Екс-захисник Барселони та збірної Франції завершив кар'єру в 31 рік – він був лідером на переможному чемпіонаті світу
Самуель Умтіті ухвалив рішення повісити бутси на цвях.
Переможець чемпіонату світу 2018 року Умтіті протягом останніх двох сезонів страждав від серйозних травм.
"Після насиченої кар'єри, повної злетів і падінь, прийшов час прощатися. Я віддав усе з пристрастю і ні про що не шкодую. Хочу подякувати всім клубам, президентам, тренерам і гравцям, з якими мені пощастило працювати", – написав француз у своєму Instagram.
Умтіті дебютував у професійному футболі в Ліоні. У 2016 році він перейшов до Барселони за 25 мільйонів євро. Потім він виступав за Лечче і Лілль. Умтіті провів 31 матч за збірну Франції і забив чотири голи.
