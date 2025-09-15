Переможець чемпіонату світу 2018 року Умтіті протягом останніх двох сезонів страждав від серйозних травм.

"Після насиченої кар'єри, повної злетів і падінь, прийшов час прощатися. Я віддав усе з пристрастю і ні про що не шкодую. Хочу подякувати всім клубам, президентам, тренерам і гравцям, з якими мені пощастило працювати", – написав француз у своєму Instagram.

Умтіті дебютував у професійному футболі в Ліоні. У 2016 році він перейшов до Барселони за 25 мільйонів євро. Потім він виступав за Лечче і Лілль. Умтіті провів 31 матч за збірну Франції і забив чотири голи.

