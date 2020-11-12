Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке довикликав у національну команду захисника Хетафе Марка Кукурелью.

Нідерланди – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Цей виклик став дебютним для 22-річного екс-оборонця Барселони, повідомляє офіційний Твіттер Хетафе. Гравець має замінити Хосе Гайю, який у товариському матчі проти збірної Нідерландів (1:1) отримав травму і змушений був покинути поле вже на 29-й хвилині. Футболіст травмував голову і заробив розсічення лівої брови з накладенням швів.

Нагадаємо, Іспанія – суперник збірної України у групі А4 Ліги націй. Наступний поєдинок турніру підопічні Енріке проведуть 14 листопада на виїзді проти Швейцарії.

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