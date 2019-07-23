Екс-захисник Барселони Адріано став гравцем Атлетіко Паранаенсе

Колишній захисник Барселони Адріано підписав контракт з Атлетіко Паранаенсе

Бразильський захисник Адріано приєднався до Атлетіко Паранаенсе на правах вільного агента, інформує офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що екс-захисник Барселони підписав контракт терміном на один рік.

Адріано виступав в Іспанії з 2005-го по 2016-й роки і провів за Севілью і Барселону понад 400 матчів. З 2016 року 34-річний Адріано виступав за турецький Бешикташ.

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