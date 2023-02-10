Захисник збірної Колумбії Сантьяго Аріас після відходу з Атлетіко спробує свої сили за океаном.

Американський Цинциннаті у своєму твіттері оголосив про перехід Сантьяго Аріаса на правах вільного агента.

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За інформацією Transfermarkt, захисник підписав контракт до грудня 2023 року. З серпня минулого року колумбієць без клубу після відходу з Атлетіко.

Нагадаємо, що Аріас приєднався до "матрацників" у 2018 році, проте в Мадриді в нього не пішло – захисника відправляли в оренди до Байєра та Гранади.

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