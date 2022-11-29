Віган у своєму твіттері повідомив, що новим наставником команди став івуарієць Коло Туре.

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Екс-захисник Арсенала та Ліверпуля підписав контракт на 3 з половиною роки. До цього Туре працював одним з помічників Брендана Роджерса у Лестері.

За свою ігрову кар'єру Коло встиг пограти за Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль, а завершив кар'єру в 2017 році у Селтіку. Віган же наразі посідає 22 місце в Чемпіоншипі з загальних 24-ти.

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