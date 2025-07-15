Хапов став жертвою шахраїв, яким власноруч віддав 11,7 мільйонів рублів (близько 150 тисяч доларів), повідомляє Telegram-канал Sport Baza.

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Зазначається, що опрацьовувати його почали ще 20 червня – аферисти дзвонили 60-річному Зауру Хапову на телефон, писали в Telegram, представляючись то співробітниками Федерального казначейства, то силовиками. В підсумку, його переконали, що шахраї можуть отримати доступ до банківських рахунків, а значить гроші варто зняти та покласти у безпечне місце, передавши через кур'єра.

У липні Хапов кілька разів зустрічався з кур'єрами. На одній з цих зустрічей Заур передав суму в розмірі 11,7 мільйонів рублів, а вже пізніше усвідомив, що цих грошей він більше не побачить.

Нагадаємо, що Заур Хапов є чемпіоном Росії у складі Аланії, чемпіон Грузії разом з Іберією та володар Кубка у лавах Локомотива. У складі збірної Росії голкіпер провів три матчі.

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