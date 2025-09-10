– Що ви думаєте про трансфер Георгія Бущана на правах оренди з Аль-Шабаба до Полісся?

– Вірогідно, йому вже набридло там й він захотів додому. Не знаю. Можливо, це відбулося через те, що він грав через матч, чи якісь відносини з тренером або командою, чи клімат не підійшов. Краще в нього спитати, аби була правдива інформація.

Бущан офіційно став гравцем Полісся

Я розумію, що вдома свій соціум, своє спілкування, є можливість повернутися до збірної. Ці фактори могли зіграти роль у його рішенні.

– Як, на ваш погляд, складеться кар’єра Бущана у Поліссі?

– Думаю, що він там не завадить. Якщо будуть довіряти, то має допомогти команді своїм великим-великим досвідом. Для нього ще відкритий шлях у збірну, – сказав Безотосний в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, Георгій Бущан перейшов до Полісся на правах оренди до кінця поточного сезону. 31-річний воротар належить саудівському Аль-Шабабу.

