Екс-воротар збірної України прокоментував несподіване повернення Бущана до УПЛ: "Йому вже набридло там"
Відомий український воротар Дмитро Безотосний висловився щодо переходу Георгія Бущана до Полісся.
– Що ви думаєте про трансфер Георгія Бущана на правах оренди з Аль-Шабаба до Полісся?
– Вірогідно, йому вже набридло там й він захотів додому. Не знаю. Можливо, це відбулося через те, що він грав через матч, чи якісь відносини з тренером або командою, чи клімат не підійшов. Краще в нього спитати, аби була правдива інформація.
Бущан офіційно став гравцем Полісся
Я розумію, що вдома свій соціум, своє спілкування, є можливість повернутися до збірної. Ці фактори могли зіграти роль у його рішенні.
– Як, на ваш погляд, складеться кар’єра Бущана у Поліссі?
– Думаю, що він там не завадить. Якщо будуть довіряти, то має допомогти команді своїм великим-великим досвідом. Для нього ще відкритий шлях у збірну, – сказав Безотосний в інтерв'ю Sport-Express.
Нагадаємо, Георгій Бущан перейшов до Полісся на правах оренди до кінця поточного сезону. 31-річний воротар належить саудівському Аль-Шабабу.
