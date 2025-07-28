Бразилець у неділю (27 липня) повідомив про смерть свого юного сина Енцо.

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Хлопчик народився 2009 року, а у 2020-му йому поставили страшний діагноз – рак мозку. Жуліо Сержіо боровся за життя сина, голив голову на знак підтримки, однак врятувати Енцо не вдалося...

"Я щойно відвідав Енцо… Ситуація незворотна. Він у штучній комі, йому вводять заспокійливі засоби за потреби, дають кисень. Але найважливіше на цю мить: він спокійний, оточений батьками, родиною, нами. Він не відчуває болю", – писав Жуліо Сержіо за кілька годин до трагедії.

Співчуття колишньому воротарю висловили Рома та Лечче, за які він виступав у 2006-2014 роках.

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