Екс-воротар Карпат Підківка перебуває на перегляді в Арсеналі-Київ

Роман Підківка все ще перебуває у пошуках нового клубу.

23-річний екс-голкіпер Карпат Роман Підківка перебуває на перегляді у Арсеналі-Київ, про це повідомляє Динамоманія. Наразі невідомо, чи будуть сторони укладати угоду.

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Нагадаємо, нещодавно у Підківки закінчився контракт з львівськими Карпатами. Сторони не стали продовжувати угоду. Цього сезону 23-річний воротар жодного разу не потрапив навіть у заявку Карпат на матч УПЛ.

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Загалом за львівську команду клубний вихованець провів 47 матчів в УПЛ, у яких пропустив 66 голів. Також Підківка регулярно викликався до різноманітних молодіжних збірних України.