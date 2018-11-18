Екс-воротар Астани Нестеренко: Спад у Динамо вже закінчився

Екс-воротар Астани і збірної Казахстану Роман Нестеренко, який зараз тренує дітей в Україні, розповів про те, чого чекати від майбутнього матчу Ліги Європи Астана – Динамо.

"Прогрес Астани закономірний, в клубі велася і продовжує вестися планомірна робота, зібрані якісні гравці, і це зараз приносить плоди. У команді зібрані гравці збірних, немає великої ротації складу, в чому величезна заслуга менеджменту клубу.

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Я дивився перший матч команд по телевізору, і я прогнозував, що Астана не програє. Так в результаті і вийшло, казахи забили два схожих м'ячі, причому другий на останніх секундах гри.

Думаю, що спад у Динамо вже закінчився. Був час, коли команда ніяк не могла знайти свою гру, але це, в першу чергу, пов'язано із залученням молодих гравців, яким потрібен час, щоб розкритися, набратися досвіду.

Зараз же у команди з'явився малюнок гри, багато молодих футболістів стали діяти впевнено, присутня динаміка гри. Мені сподобалася гра Динамо проти Шахтаря.

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Вважаю, що в Казахстані результативна нічия стане прийнятним результатом для обох команд. Але Астана грає вдома перед своїми вболівальниками, так що повинні показати дуже видовищну гру", – цитує Нестеренка офіційний сайт Астани.