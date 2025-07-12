Екс-власнику Металіста Сергію Курченку заочно повідомили про підозру у справі щодо бізнесу на тимчасово окупованих територіях України.

Сергій Курченко разом із групою російських посадовців привласнили вугледобувні, металургійні та коксохімічні підприємства, незаконно вивозячи продукцію на мільярди гривень до Росії та інших країн, повідомляє СБУ.

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Зазначається, що всім фігурантам справи заочно оголошено підозру у воєнних злочинах, що передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, Сергій Курченко став президентом Металіста у 2012 році, придбавши його у Олександра Ярославського. Олігарх, якого називали "гаманцем Януковича", втік з України у 2014 році, а в 2016-му харківський клуб оголосили банкрутом. У жовтні 2019-го Євген Красніков зареєстрував новий клуб Метал, який влітку 2021 року було перейменовано на Металіст.

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