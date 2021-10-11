Англійський мільярдер Майк Ешлі після продажу Ньюкасла, вочевидь, не збирається прощатися зі світом футболу.

Одіозний бізнесмен може придбати Дербі Каунті, повідомляє Mirror.

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Представник Чемпіоншипа має великі фінансові проблеми. У вересні Дербі Каунті був покараний за неплатоспроможність зняттям очок і введенням тимчасової адміністрації. Справами "баранів" тепер керують представники консалтингової фірми Quantuma, які повинні знайти нового інвестора для дворазових чемпіонів Англії.

Нагадаємо, що минулого тижня Ньюкасл перейшов у власність інвестиційного фонду з Саудівської Аравії. Ешлі заробив на продажі "сорок" орієнтовно 300 млн фунтів.

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