Екс-власник Ньюкасла Ешлі зібрався врятувати Дербі
Англійський мільярдер Майк Ешлі після продажу Ньюкасла, вочевидь, не збирається прощатися зі світом футболу.
Одіозний бізнесмен може придбати Дербі Каунті, повідомляє Mirror.
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Представник Чемпіоншипа має великі фінансові проблеми. У вересні Дербі Каунті був покараний за неплатоспроможність зняттям очок і введенням тимчасової адміністрації. Справами "баранів" тепер керують представники консалтингової фірми Quantuma, які повинні знайти нового інвестора для дворазових чемпіонів Англії.
Нагадаємо, що минулого тижня Ньюкасл перейшов у власність інвестиційного фонду з Саудівської Аравії. Ешлі заробив на продажі "сорок" орієнтовно 300 млн фунтів.
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