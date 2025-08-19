Колишній власник Карпат Петро Димінський, який перебуває в міжнародному розшуку з 2017 року, отримав сербське громадянство та веде бізнес у Європі, повідомляє NGL.media, журналісти якого провели розслідування.

"Йшли, як на війну": Кополовець вказав на головну відмінність між старими й новими Карпатами

У серпні 2017 року на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі автомобіля з кортежу Димінського. Хоча свідки стверджували, що за кермом міг бути він, винуватця аварії досі не покарали.

За даними джерела, бізнесмен облаштував комфортне життя за кордоном: придбав будинок у передмісті Афін, отримав "золоту візу" Греції та сербське громадянство. Його дружина Олена теж стала громадянкою Сербії і заснувала компанію Ablemark Limited.

З 2022 року Димінський часто перебуває у Латвії, займаючись енергетичним бізнесом. Раніше компанія розглядала купівлю білоруського банку та мала відношення до торгівлі озброєнням. Окрім цього, бізнесмен підтримує місцеву владу Латвії, зокрема спонсорував будівництво футбольного манежу у Резекне, а його політичний вплив відзначали через депутатку Вікторію Плешкане.

Нагадаємо, Димінський був президентом Карпат з 2001 по 2020 роки.

Карпати у більшості врятували нічию з Колосом – незарахований гол Невеша і дикий нефарт Краснопіра