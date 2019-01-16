Екс-власник Арсенала-Київ Кікірешко може повернути клуб, – ТаТоТаке

Ведучі програми ТаТоТаке повідомили, що колишній власник київського Арсенала Олексій Кікірешко бореться за те, щоб повернути клуб у свою власність.

Олексій Кікірешко налаштований повернути собі Арсенал-Київ, повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков. Нинішнім власником є хорват Івіца Піріч.

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Наразі він вже виграв 2 судові інстанції і готується виграти третю. У разі успіху в ній у Кікірешка будуть всі шанси знову стати власником київського клубу.

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