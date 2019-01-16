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Екс-власник Арсенала-Київ Кікірешко може повернути клуб, – ТаТоТаке

17 січня 08:00 8 Читать на русском
Екс-власник Арсенала-Київ Кікірешко може повернути клуб, – ТаТоТаке
Олексій Кікірешко / ФК Арсенал-Київ

Ведучі програми ТаТоТаке повідомили, що колишній власник київського Арсенала Олексій Кікірешко бореться за те, щоб повернути клуб у свою власність.

Олексій Кікірешко налаштований повернути собі Арсенал-Київ, повідомив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков. Нинішнім власником є хорват Івіца Піріч.

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Наразі він вже виграв 2 судові інстанції і готується виграти третю. У разі успіху в ній у Кікірешка будуть всі шанси знову стати власником київського клубу.

"Каноніри" провалили першу частину сезону в УПЛ, займаючи 12 сходинку та маючи 8 очок.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олексій Кікірешко
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