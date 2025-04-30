37-річний Данило Репілевський, законно обраний депутат Херсонської обласної ради від президентської партії Слуга народу, аграрний бізнесмен із села Мар'янівка Тавричанської сільської громади Каховського району, отримав від Херсонської обласної прокуратури заочну підозру в державній зраді. Як інформує Центр журналістських розслідувань, йому світить довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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Слідчі Херсонської обласної прокуратури встановили, що Репілевський вчинив державну зраду. Навесні 2022 року Данило Репілевський організував і провів спільно з представниками окупаційної влади футбольний турнір, присвячений "Дню перемоги" в Новій Каховці. Турнір проводився під російською та радянською символікою. На ньому виступив Едуард Репілевський, батько зрадника, окупаційний міністр сільського господарства і рибальства Херсонської області, депутат Херсонської облради від ОПЗЖ.

Протягом 2022 року Данило Репілевський незаконно отримав російський паспорт і незаконно зареєстрував у федеральній податковій службі РФ різноманітні підприємства та став сплачувати податки до російського бюджету. Тоді ж Данило Репілевський організував незаконне вивезення сільськогосподарської продукції, зокрема вкраденої в інших аграріїв, у морські порти РФ і Крим.

У вересні 2022 року Данило Репілевський погрожував звільненням з роботи працівникам ТОВ Агробізнес, примушуючи їх отримувати російські паспорти і голосувати на так званому "референдумі" за "приєднання" до Росії. Репілевський-молодший ремонтував військову техніку російських загарбників, допомагав їм з облаштуванням фортифікаційних споруд, годував їх і забезпечував їхнє дозвілля в Тавричанській громаді.

За скоєні злочини йому заочно повідомили про підозру в державній зраді за ч.2 ст.111 КК України.

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