Український легіонер Артем Холод ще на рік залишиться за океаном.

Колишній півзахисник Шахтаря, Металіста 1925 і Маріуполя Артем Холод продовжить свої виступи за Ель Пасо Локомотив, повідомляє прес-служба клубу.

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Нагадаємо, 22-річний українець влітку на правах вільного агента перейшов в американську команду, підписавши контракт до завершення сезону USL Championship. Виступи нашого співвітчизника справили враження на тренерський штаб Ель Пасо і було вирішено продовжити співпрацю ще на рік. Таким чином, Артем приєднається до команди вже на початку 2023-го року, коли вони почнуть підоготовку до нового сезону.

Нагадаємо, Холод встиг зіграти за Ель Пасо три матчі, результативними діями не відзначався. За підсумками сезону техаський клуб не зміг пробитися у плей-офф, аби поборотися за вихід в еліту американського футболу, посівши у Західній конференції сьому сходинку.

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