Екс-вінгер Динамо знайшов собі новий клуб в Європі
Ще один українець працевлаштувався за кордоном.
Півзахисник Артем Щедрий продовжить кар'єру у Паневежисі, повідомляє офіційний сайт литовського клубу.
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30-річний футболіст перейшов у новий клуб на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця 2024 року.
До слова, Артем перебуває у розташуванні Паневежиса з початку тренувального збору, який проходить у Литві. Він уже встиг взяти участь у двох матчах і відзначитись результативними діями.
Нагадаємо, Щедрий – вихованець Динамо. За київський клуб виступав з 2009 по 2011 роки. Встиг пограти також за Волинь, кропивницьку Зірку, Олександрію, донецький Олімпік, СК Дніпро-1, Інгулець, Кривбас, естонську Левадію та чеський Простейов. Transfermarkt оцінює його у 175 тисяч євро.
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