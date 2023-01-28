Ще один українець працевлаштувався за кордоном.

Півзахисник Артем Щедрий продовжить кар'єру у Паневежисі, повідомляє офіційний сайт литовського клубу.

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30-річний футболіст перейшов у новий клуб на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця 2024 року.

До слова, Артем перебуває у розташуванні Паневежиса з початку тренувального збору, який проходить у Литві. Він уже встиг взяти участь у двох матчах і відзначитись результативними діями.

Нагадаємо, Щедрий – вихованець Динамо. За київський клуб виступав з 2009 по 2011 роки. Встиг пограти також за Волинь, кропивницьку Зірку, Олександрію, донецький Олімпік, СК Дніпро-1, Інгулець, Кривбас, естонську Левадію та чеський Простейов. Transfermarkt оцінює його у 175 тисяч євро.

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