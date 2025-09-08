"Пивовари" попрощались з одним зі своїх лідерів.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з півзахисником команди Віктором Блізніченком. Причини відходу гравця з команди не розголошуються.

Нагадаємо, Блізніченко – вихованець Динамо. Відправлявся в оренди в Інгулець та Кривбас, з яким в сезоні 2023/24 став бронзовим призером УПЛ. У поточній першості провів за Оболонь 2 матчі (1 в УПЛ, 1 в Кубку України), без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

До слова, Оболонь після 4-х турів йде у турнірній таблиці на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 7 очок.