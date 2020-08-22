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Екс-вінгер Динамо, яким цікавились італійські клуби, перейшов у Метал

18:10 - Читать на русском
Екс-вінгер Динамо, яким цікавились італійські клуби, перейшов у Метал
Євген Рязанцев / ФК Динамо Київ

Харківський клуб продовжує серйозну роботу на трансферному ринку.

Колишній вінгер Динамо Євген Рязанцев перейшов у Метал, повідомляє видання Footboom.

Фомін підписав контракт з Металом

18-річний футболіст підписав з харківською командою контракт на 3 роки. Рязанцев, до якого минулого року проявляли інтерес італійські Дженоа та Торіно, наприкінці липня розірвав угоду з Динамо за обопільною згодою сторін.

До слова, Євген здобув широку популярність навесні: спочатку він приєднався до боротьби з COVID-19 і безкоштовно роздавав захисні маски жителям Києва, а згодом провів соціальний експеримент, запустивши в одній з соцмереж фейкову інформацію про себе.

Нагадаємо, Метал було створено на початку липня – клуб, який пов'язують з віце-президентом Динамо Євгеном Красніковим, буде виступати у новому сезоні у Другій лізі.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Друга ліга Євген Євген Рязанцев Метал
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