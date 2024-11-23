"Лазарет у нас, на жаль, не порожній. Хлопці, які повернулися після травм, поступово набирають форму. Ми не форсуємо цей процес, підпускаємо їх до основи, даємо все більше часу.

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А от щодо Шулянського... На жаль, у нього складна ситуація. Потрібна операція, проте є проблема з виїздом за кордон. На думку фахівців, в його ситуації варто було б пройти всі процедури в іноземній клініці", – сказав Ротань в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Шулянський – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. В Олександрію перейшов у статусі вільного агента в липні 2022 року. У поточному сезоні провів за "містян" лише 5 матчів, в яких відзначився 1 асистом.

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