Півзахисник СК Дніпро-1 Богдан Лєднєв має інтерес з боку трьох клубів УПЛ, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 26-річного футболіста хочуть бачити у своїх складах Карпати, Кривбас і Колос.

Лєднєв не хоче залишатися в СК Дніпро-1 через невизначеність із майбутнім команди та фінансові проблеми клубу. Виконавчий директор дніпрян Андрій Русол лобіює трансфер Богдана у Карпати – команда Мирона Маркевича шукає посилення на фланзі півзахисту.

Однак, як зазначає Telegram-канал "Бий-біжи", наразі футболіст найближче перебуває до Кривбаса. Юрій Вернидуб особисто зацікавлений у переході футболіста, з яким свого часу плідно працював у Зорі – криворіжцям необхідно підсилюватися перед історичним стартом в єврокубках. Потенційний трансфер оцінюється у 400-500 тисяч євро.

Нагадаємо, Лєднєв перейшов у СК Дніпро-1 з Динамо влітку 2023 року, підписавши контракт на 3 роки. Минулого сезону провів за дніпрян 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи (частину чемпіонату пропустив через важку травму). Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

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