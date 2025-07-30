Карлес Перес був госпіталізований після укусу собаки в область геніталій, інформує Marca. Стан гравця не викликає серйозних побоювань, і очікується, що він не повернеться в команду найближчим часом. Очікується, що відновлення займе близько двох тижнів. Гравцеві також буде потрібна операція.

Лідер Барселони дав чітку відповідь щодо майбутнього – він порушував правила Фліка, Челсі стежив за гравцем

За даними грецьких ЗМІ, інцидент стався, коли Перес намагався відбитися від собаки.

Карлес лише недавно перейшов в Аріс – Хетафе не скористався опцією викупу після його оренди у Сельти. До Греції він перейшов завдяки Рубену Рейєсу, спортивному директору Аріса, який також покинув клуб цього літа.

"Бартуловіч не схильний підлаштовуватися": Крупський – про Металіст 1925, струс мозку та боротьбу за чемпіонство