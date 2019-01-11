Екс-виконавчий директор Челсі та Манчестер Юнайтед прагне придбати Ньюкасл

Україна — 09:24 2213
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Шахтар оголосив про перехід Соломона
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Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не вартоНімеччина — 09:00 1162
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Де Йонг залишиться в Аяксі до завершення сезону 2018/19Нідерланди — 06:00 275
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Леванте переміг Барселону в 1/8 фіналу Кубка Іспанії: сміливість "жаб", фіаско резерву каталонців та цінність КоутіньюІспанія — 02:36 3111
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Динамо Брест отримало трансферний бан – повернення Мілевського під загрозоюСвіт — 10 січ 522
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