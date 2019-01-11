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Екс-виконавчий директор Челсі та Манчестер Юнайтед прагне придбати Ньюкасл

10:30 113 Читать на русском
Екс-виконавчий директор Челсі та Манчестер Юнайтед прагне придбати Ньюкасл
Пітер Кеньйон / соцмережі

Колишній виконавчий директор Челсі та Манчестер Юнайтед Пітер Кеньйон шукає кошти на придбання Ньюкасла.

Пітер Кеньйон шукає інвесторів для придбання у Майка Ешлі Ньюкасла, повідомляє The Sun. Нинішній власник "сорок" оцінює клуб у 300 млн євро.

Ешлі зробив все, що міг, і готовий продати Ньюкасл, – адвокат власника клубу

Минулого року клуб намагалась придбати британський мільярдер Аманда Стейвлі та її компанія PCP Capital Partners, але Ешлі відмовив у пропозиції в 250 млн євро.

Кеньйон раніше працював виконавчим директором у Манчестер Юнайтед з 1997 по 2002 роки, та Челсі з 2003 по 2009 роки.

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Теги
Англія Челсі Челсі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Майк Ешлі Пітер Кеньйон Ньюкасл Ньюкасл
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