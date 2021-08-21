Захисник Галатасарая Маркао дізнався свій вирок після інциденту в матчі турецької першості проти Гіресунспора.

Федерація футболу Туреччини вирішила покарати бразильця 8-матчевою дискваліфікацією через побиття партнера по команді, повідомляє видання Sabah.

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Окрім цього, Маркао має сплатити штраф у розмірі 21 тисячі лір – близько 2100 євро. Галатасарай, у свою чергу, відсторонив оборонця від тренувань із командою.

Нагадаємо, під час гри на очах тисяч фанатів Маркао підбіг до свого партнера по команді Керема Актюркоглу та кулаком кілька разів вдарив його по обличчю. Рефері одразу вилучив неадекватного футболіста. Попри інцидент, матч завершився перемогою Галатасарая (2:0).

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