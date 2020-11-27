38-річний центрбек підписав контракт із іспанським Расінгом Мурсією, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ето'О може відновити кар'єру в Іспанії

Лескот завершив кар'єру в 2017 році після невдалого періоду в складі Сандерленда. Деталі угоди з клубом Терсери наразі невідомі, проте прес-служба Расінга анонсувала появу оборонця у матчі Копа дель Рей проти Леванте 16 грудня. Є імовірність, що контракт розрахований на 1 поєдинок.

Джолеон Лескот є вихованцем Вулверхемптона, а найкращі роки кар'єри провів за Евертон і Манчестер Сіті. У складі "містян" він, зокрема, двічі став чемпіоном Англії. Влітку 2014-го ветеран міг опинитися в Дніпрі, але відмовився переїжджати до УПЛ через складну політичну ситуацію.

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