Екс-тренери Шахтаря Луческу та Спірідон боротимуться між собою за путівку на Євро-2020

Головний тренер збірної Молдови Олександр Спірідон прокоментував результати жеребкування відбіркового циклу на Євро-2020, зокрема виділив суперництво із збірною Туреччини Мірчі Луческу, з яким працював у Шахтарі.

За вихід у фінальну частину Євро-2020 Молдові протистоятиме Франція, Ісландія, Туреччина, Албанія, Андорра.

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"Це дуже цікава група, в якій нам буде протистояти і чемпіон світу – збірна Франції, яка вперше приїде до Кишинева. Решта збірних в нашій групі є досить солідними.

Буде цікаво зіграти і з Мірчею Луческу, який зараз очолює збірну Туреччини.

Сподіваємося на те, що нам вдасться в кожному матчі демонструвати максимум своїх можливостей і набрати якомога більше очок. Ми займемося підрахунками вже після того, як завершиться цей відбірковий цикл", – цитує Спірідона FMF TV.

Нагадаємо, Спірідон був помічником Мірчі Луческу в донецькому Шахтарі.

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