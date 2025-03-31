"Я думаю, що це помилка, і все, що Де Дзербі робить уже досить довгий час, є помилкою. Завжди добре відгукувався про нього, він мені подобається, тому що він вміє переконувати, але подивимося, як це працює.

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Сьогодні робота тренера на 80% являє собою управління зі встановленням зв'язку через повідомлення гравцям. Зв'язку Де Дзербі з командою більше немає, виникла проблема, його не розуміють. Навіть після поразки надання гравцям двох-трьох днів відпустки може стати рішенням. Де Дзербі зробив це один раз (на тренувальному зборі після поразки в Осері), але це не означає, що це працює завжди. Зараз немає ніякого толку.

В якому стані роздягальня, що мала просто чудовий вигляд, але на полі показала позбавлені смаку виступи? Марсель грає з Реймсом, який нікого не перемагає... Ви пропускаєте три голи. Грінвуд не повернеться, його більше немає. Менеджмент Де Дзербі з Грінвудом взагалі не працює", – цитує Ріоло RMC Sport.

Нагадаємо, Марсель програв Реймсу з рахунком 1:3. Провансальці перемістилися з другої сходинку на третю у турнірній таблиці чемпіонату Франції, що ставить під загрозу здобуття прямої путівки в ЛЧ.

До слова, Де Дзербі відомий українським шанувальникам футболу по роботі з Шахтарем.

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