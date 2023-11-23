Екс-тренера Шахтаря офіційно попередили за його висловлювання
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі отримав догану за висловлювання щодо англійських арбітрів.
Футбольна асоціація Англії (FA) винесла офіційне попередження тренеру Брайтона Роберто Де Дзербі щодо його майбутньої поведінки після недавніх коментарів на адресу арбітрів. Про це інформує ВВС.
Реал зацікавлений в послугах екс-тренера Шахтаря
Після нічиєї Брайтона з Шеффілд Юнайтед (1:1) Де Дзербі заявив: "Хочу бути чесним: мені не подобаються 80% англійських арбітрів. Мені не подобається їхня поведінка на полі". Ця заява стала наслідком вилучення півзахисника "чайок" Махмуда Дауда.
Брайтон посідає 8-ме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Ярмолюк провів сильні 20 хвилин проти Ліверпуля, Де Дзербі довів безвиграшну серію до 5 турів, Вест Хем здолав Ноттінгем