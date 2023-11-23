Футбольна асоціація Англії (FA) винесла офіційне попередження тренеру Брайтона Роберто Де Дзербі щодо його майбутньої поведінки після недавніх коментарів на адресу арбітрів. Про це інформує ВВС.

Реал зацікавлений в послугах екс-тренера Шахтаря

Після нічиєї Брайтона з Шеффілд Юнайтед (1:1) Де Дзербі заявив: "Хочу бути чесним: мені не подобаються 80% англійських арбітрів. Мені не подобається їхня поведінка на полі". Ця заява стала наслідком вилучення півзахисника "чайок" Махмуда Дауда.

Брайтон посідає 8-ме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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