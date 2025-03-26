Паулу Бенту був звільнений з посади головного тренера збірної ОАЕ, повідомляє Reuters. Обставини звільнення доволі дивні. Сталось це після перемоги ОАЕ у вольовому стилі над КНДР.

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Додамо, що Емірати зберігають шанси потрапити на ЧС-2026 за 2 тури до кінця – необхідна перемога над прямим конкурентом Узбекистаном (2 місце, 17 очок) та Киргизстаном. ОАЕ ж має в активі 13 балів.

Додамо, що Паулу Бенту має доволі специфічний список команд, які очолював за свою тренерську кар'єру. Починав він у лісабонському Спортінгу (2005-2009 роки), після чого з 2010 по 2014 роки тренував збірну Португалії, з якою доходив до півфіналу Євро-2012 в Україні та Польщі. А далі почалась екзотика: бразильський Крузейро, грецький Олімпіакос, китайський Чунцинь Ліфань та збірні Південної Кореї та ОАЕ.

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