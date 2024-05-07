Футбольна асоціація таємно довічно дискваліфікувала екс-наставника "синіх". Про це повідомляє The Athletic.

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Гвін Вільямс перебував понад 27 років у системі Челсі. Тренер працював з молодіжними командами, а також був асистентом при двох тренерах лондонці Жозе Моурінью та Клаудіо Раньєрі. Протягом своєї роботи в академії Вільямс знущався з темношкірих гравців. Фахівець не давав їм шансів проявити себе, ображав і навіть бив.

Челсі у 2022-му публічно перепросив і виплатив величезні суми за моральну шкоду. Але суду над Гвіном Вільямсом так і не відбулося. FA ще у 2019 році виніс рішення відсторонити фахівця від футболу довічно.

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