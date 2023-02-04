"Уявімо, що Ребров приходить до збірної України зі своїм штабом з Аль-Айна. Що може робити там Луїс Байона, який залишив посаду аналітика клубу з ОАЕ влітку 2019-го – за два роки до появи там українця?!

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Ребров і Байона не перетиналися в жодній команді. Більше того, у мене серйозні сумніви, що вони знайомі. Єдине, що пов'язує цих двох фахівців – перебування на сусідніх рядках у графі "Штат" на сторінці Аль-Айна на Tranfermarkt", – написав Співаковський у Telegram-каналі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Сергія Реброва у збірній України буде іспансько-український тренерський штаб. Іноземний легіон представлять Вісенте Гомес, Луїс Арагон Байона та Рустам Худжамов.

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