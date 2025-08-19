Після несподіваної поразки від Арсенала в Тіваті Ненад Лалатовіч вирішив покинути Будучност, інформує RTS, посилаючись на чорногорські ЗМІ. Сербський тренер очолював "біло-блакитних" всього в семи матчах – чотирьох у відбіркових матчах Ліги чемпіонів, Ліги конференцій і трьох у чемпіонаті Чорногорії.

За цей час команда здобула одну перемогу. У кваліфікації Ліги чемпіонів Будучност програла Ноа, а в кваліфікації Ліги конференцій – Мілсамі.

Клубу з Подгориці доведеться шукати третього тренера в сезоні, що тільки-но розпочався, враховуючи, що Лалатовіч замінив Івана Брновіча рівно за 11 днів до першого єврокубкового матчу проти Ноа.

За час своєї тренерської кар'єри Ненад Лалатовіч змінив безліч клубів, і в багатьох з них він не затримувався надовго. За інформацією порталу Радіо і телебачення Чорногорії, в Подгориці він навіть побив свій власний рекорд, пробувши на тренерській лаві Будучності 53 дні – на один день менше, ніж біля керма луганської Зорі.

