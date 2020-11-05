"Думаю, що шанси у Зорі на першу перемогу в групі великі. У двох перших матчах з Лестером і Брагою луганці створювали моменти, повинні були забивати.

Зоря – АЕК: де дивитися матч Ліги Європи

Подобається, як Зоря грає в атаці, сміливо, створює моменти, команда вміє забивати. Але ось в обороні у команди Скрипника є невеликі труднощі. Іноді команда допускає такі помилки, які не має права робити навіть в чемпіонаті України. За них суперник відразу карає. Проте, вірю в перемогу Зорі, моменти будуть, тому поставлю на перемогу луганців з рахунком 2:1", – пояснив Чанцев у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з АЕКом вже сьогодні, 5 листопада, початок о 22:00. Обидві команди є аутсайдерами групи G, не набравши жодного очка за 2 тури.

Зоря – АЕК: анонс матчу Ліги Європи