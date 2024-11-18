Колишній наставник "синьо-жовтих" Леонід Буряк переконаний, що ключовим у підготовці до матчу 6-го туру Ліги націй з албанцями стане якість відновлення гравців після важкого матчу з грузинами.

"Враховуючи погодні умови, які були у грі з Грузією, треба розуміти, що відновитися до матчу з Албанією буде непросто. Думаю, проблема може виникнути у Коноплі, який вдосталь набігався на важкому газоні на фланзі, та й інші наші футболісти набігались.

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Знаю, що раніше була така статистика – в першому поєдинку з двох спарених брак складає 30-32 відсотки, а в другому – 40-42%. В такій ситуації варто провести ротацію гравців середньої лінії. Однак, тут важливо розуміти, чи може Ребров дозволити собі змінити у старті Шапаренка і Бражка, та й інших виконавців, який вийшли з перших хвилин у матчі з Грузією. Звичайно, вийти вони можуть, але будуть не такими...

Дилема також – грати з одним нападником, чи з двома? Якщо з одним, то Мудрику складно. Варто зазначити, що гол, який створив Мудрик в Батумі, – певною мірою випадковість, бо грузини фактично самі собі цей м'яч привезли. Щодо Яремчука, то він теж залежний від передач партнерів по команді, як і Довбик. В атаці проти Грузії у нас мало що виходило, і важливо це покращити до гри з Албанією.

Збірну Албанії українці, звичайно, можуть обіграти, і з другого місця спробувати підвищитися в класі через плей-оф. На жаль, не все залежатиме від результату нашого матчу в Тирані", – сказав Буряк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, дуель між Албанією та Україною відбудеться в Тирані на стадіоні Air Albania у вівторок, 19 листопада. Початок зустрічі о 19:45.

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