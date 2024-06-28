"Провалена гра з Румунією... Повторюсь, тоді була недооцінка суперника. Багато писали, що Україна і Бельгія – фаворити, а Румунія – найслабша команда у квартеті. Ця недооцінка вплинула на підготовку і налаштування. А коли гра вже починається, щось змінити дуже важко. Румунія почала Євро-2024 на високій мотивації й у підсумку фінішувала у групі першою.

Сабо розніс "найсильнішу" збірну України за виліт з Євро-2024, принизивши досягнення Довбика у Ла Лізі

Жодного матчу Україна не провела оптимальним складом? Стабільність складу – важливий компонент у футболі. Основа мала награватися у контрольних матчах, які передували Євро-2024. Але були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. На жаль, зіграність стартового складу залишала бажати кращого. Слід провести глибокий і серйозний аналіз роботи, окремих матчів, виступу. У нас хороша, талановита команда, але готуватись і грати потрібно з першого поєдинку.

Цю збірну України називали найсильнішою за всі часи? Не знаю, хто так говорив, але, на мою думку, це некоректно стосовно всіх збірних, які до цього грали та представляли нашу країну на різноманітних турнірах. У нас хороші гравці, які виступають в топ-лігах Європи, але скромність це не мінус, а плюс. Найкраща збірна – та, яка виграє титули.

Що далі? Осад від невиходу у плей-офф Євро, звісно, залишається, але збірна України на деякий час все ж змогла об'єднати навколо себе всіх українців в різних куточках світу. Два матчі команда Реброва точно може занести собі в актив. У нас хороша збірна, є майбутнє", – поділився Ковалець у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, збірна України вилетіла з Євро-2024, не подолавши груповий етап. Команда Реброва набрала 4 очки (стільки ж у всіх інших команд квартету), але через гіршу різницю м'ячів опинилась на останній сходинці.

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