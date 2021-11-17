Італійський фахівець Андреа Малдера, який працював у тренерському штабі Шевченка, привітав "синьо-жовтих" після перемоги над боснійцями (2:0).

"Мої вітання усім гравцям, персоналу збірної України та фантастичним уболівальникам із важливим результатом", – написав Малдера в Instagram.

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Нагадаємо, Малдера допомагав Андрію Шевченку на початку відбору ЧС-2022 і також покинув "синьо-жовтих" після Євро-2020. Італійський фахівець не приєднався до тренерського штабу Шеви у Дженоа.

Команді Петракова вдалось фінішувати на другій сходинці у групі D. Тепер на збірну України очікує плей-офф за вихід на Мундіаль.

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