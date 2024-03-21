"Мабуть, тренер української збірної Сергій Ребров не ризикнув здоров'ям Віктора Циганкова, який пропустив через пошкодження останній матчі іспанської Жирони, провівши в складі головної команди країни лише одне тренування. Звичайно, це втрата, враховуючи його зіграність з іще одним представником Жирони Артемом Довбиком. Залишається сподіватися, що Олександр Зубков гідно замінить Циганкова, зрештою, й Олексій Гуцуляк може ефективно зіграти на цій позиції. Вони, до речі, обидва дуже настирливі в завершальній стадії наступу.

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Все ж, вітчизняні вболівальники чекають, що долю поєдинку вирішать не вони, а форвард Артем Довбик. Неодноразово була нагода переконатися, що нападник, який відзначився тричі, потім ніяк не може позбутися гольової засухи. Ось і Довбик, оформивши хет-трик в матчі з Севільєю, надовго замовк. Проте в Зениці Артем зуміє виправити приціл.

Сьогодні нас чекає дуже впертий поєдинок. Багато залежатиме від того чи зуміють наші оборонці нейтралізувати лідера нападу господарів Едіна Джеко. Схиляюся до того, що українці переможуть з мінімальною перевагою в рахунку", – поділився Жабченко в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, півфінал відбору Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться вже завтра, 21 березня, початок о 21:45 за київським часом. Переможець дуелі зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією у вирішальному поєдинку за вихід на чемпіонат Європи.

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