Брайтон на своєму офіційному сайті повідомив, що Роберто Де Дзербі та Андреа Малдера отримали робочі візи, тож тепер можуть приступити до своїх обов'язків у новому клубі. Таким чином, екс-тренер збірної України офіційно приєднався до "чайок".

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Також до тренерського штабу приєднаються Вінченцо Тереза та Маркатільо Маркатіллі, а Нік Стенлі, який виконував обов'язки головного тренера Брайтона до призначення Де Дзербі, тепер очолюватиме молодіжну команду.

До слова, Брайтон підписав з 43-річним італійцем контракт на 4 роки, він замінив на посаді Грема Поттера, який перебрався в Челсі. "Чайки" є головною сенсацією поточного розіграшу АПЛ – наразі 4 місце.

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