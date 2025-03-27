– Я працював з Артемом у Дніпрі в Україні – це хлопець із величезним потенціалом. За кілька років він перейшов з українського чемпіонату до італійського, пройшовши через Іспанію. Серія А більш тактична, в ній більше уваги приділяється оборонній фазі, ніж у Ла Лізі. Довбику потрібно дати час.

Екс-форвард Роми озвучив проблему Довбика в Італії та дав пораду українцю

– Чи можете ви описати сильні та слабкі сторони Артема?

– Шевченко дав йому багато порад, він гравець, який може бачити ворота з будь-якої точки поля. У нього чудова ліва нога, він добре грає в повітрі. Однак йому потрібно покращити гру без м’яча, адже він приїхав із чемпіонатів, де цьому не приділяють великої уваги. Артему варто працювати над взаємодією з партнерами по команді, але в нього винятковий потенціал.

Йому потрібно дати час, адже він має багато якостей. Рим – важливе місце, потрібен час. Він може стати технічним лідером, який допоможе Ромі досягти своїх цілей. Але зараз ще надто рано говорити, що він зможе зробити це негайно.

Італійські захисники – найкращі в Європі у читанні та аналізі гри, тож Довбику ще потрібно звикнути до цієї нової реальності, – цитує Ночентіні Retesport.

Нагадаємо, Довбик приєднався до Роми минулого літа, зіграв за "вовків" 38 матчів, у яких відзначився 15 голами та 4 асистами.

Довбик має здійснити свою мрію про ЛЧ у клубі, що долає кризу – шанси українця виросли несподівано на рівному місці