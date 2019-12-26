Екс-тренер збірної Іспанії може очолити Еквадор

Збірна Еквадору найближчим часом може отримати нового наставника.

Колишній головний тренер збірної Іспанії Роберт Морено може повернутися у великий футбол, повідомляє видання AS. 42-річний фахівець може очолити збірну Еквадору. Президент еквадорської федерації футболу Франсіско Егас розглядає кілька кандидатур на посаду наставника національної команди. Найбільше його цікавить Роберт Морено, оскільки спеціаліст добре себе зарекомендував під час роботи зі збірної Іспанії.

"Не розумію, чому він не бажає працювати зі мною", – Морено емоційно відповів Енріке після скандалу в збірній Іспанії

Після скандалу з Луїсом Енріке Морено заявив, що в подальшому буде погоджуватися лише на посаду головного тренера. Спеціаліст вважає за краще працювати в Європі, але в Еквадорі йому хочуть запропонувати цікавий і масштабний проект з зарплатою в 1,4 млн євро на рік.

Збірна Іспанії була першим місцем роботи Морено на посаді головного тренера. Спеціаліст вивів "червону фурію" на Євро-2020, не зазнавши жодної поразки. Збірна Іспанії під його керівництвом здобула 7 перемог і двічі зіграла внічию.

Іспанія пережила ніч терору: велика зрада та шокуюча зміна тренера перед Євро-2020 як результат "російського синдрому"