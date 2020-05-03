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Екс-тренер збірної Білорусі: Він втік минулого року зі Львова – клуб навіть хотів його дискваліфікувати

3 травня 09:48 898 Читать на русском
Екс-тренер збірної Білорусі: Він втік минулого року зі Львова – клуб навіть хотів його дискваліфікувати
Ліпе Велозу / ФК Торпедо-БелАЗ

Головний наставник Торпедо-БелАЗ Юрій Пунтус розповів про півзахисника Львова Ліпе Велозу, який виступає за білоруський клуб на правах оренди.

"Я дуже задоволений, що він з нами. Але історія Ліпе така – він втік минулого року з контракту зі Львова. Там були моменти, які його змусили це зробити. Але це факт, що він втік. І Львів навіть хотів його дискваліфікувати. Тобто він півроку не мав ні ігрової практики, ні тренінгу.

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І удача, що агенти порадили вступити в діалог з керівництвом Львова, аби взяти його у безкоштовну оренду. А якщо нам вдасться його реанімувати, то – сьогодні ж футбол певною мірою і бізнес – тоді будемо п'ятдесят на п'ятдесят у цьому брати участь", – сказав Пунтус у коментарі виданню "Прессбол".

Нагадаємо, Велозу приєднався до Львова у лютому 2019 року. У сезоні 2018/19 зіграв за "синьо-золотих" 12 матчів та відзначився одним забитим голом. У поточному сезоні не провів за команду жодного поєдинку через отриману травму і проходив реабілітацію на батьківщині. 31 березня 2020 року став гравцем білоруського клубу Торпедо-БелАЗ.

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