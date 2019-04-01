Екс-тренер збірної Англії Макларен звільнений з тренерського містка КПР

Лондонський клуб та 57-річний фахівець припинили співпрацю.

КПР на офіційному сайті повідомив про те, що клуб вирішив попрощатися з головним тренером команди Стівом Маклареном. Виконувачем обов'язків наставника КПР призначили Джона Юстаса.

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Зазначимо, Макларен очолив лондонців у травні 2018 року. У поточному сезоні КПР з 44-ма очками посідає 17 сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипа.

Під керівництвом Стівена КПР 16 разів святкував перемогу, у 21 випадку команду спіткала поразка і 9 разів матч завершувався у нічию. Зазначимо, Макларен працював головним тренером збірної Англії у 2006-2007 роках.

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