"Багато вболівальників Тоттенхема, включаючи мене, хотіли б повернення Харрі Кейна.

Особисто я, якщо чесно, не думаю, що він зробить це зараз. Кейн, ймовірно, поки що залишиться в Баварії та продовжить там виступати на найвищому рівні. Він був найкращим бомбардиром минулого року. Харрі виграв титул Бундесліги, і зараз у нього все чудово.

Але якщо він хотітиме повернутися в АПЛ і приєднатися до нас, то ми будемо лише раді", – цитує Томаса Франка Sky Sports.

Харрі Кейн перебуває на другому місці в списку найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ, маючи у своєму доробку 213 голів. Він відстає від Алана Ширера лише на 47 забитих м'ячів – екс-форварду Ньюкасла та Блекберна належить рекорд у 260 голів в АПЛ.

Нагадаємо, що Томас Франк очолив Тоттенхем цього літа після того як покинув Брентфорд, де тренував українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

