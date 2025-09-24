Екс-тренер Ярмолюка оцінив шанси на повернення Кейна в Тоттенхем – зірка збірної Англії може побити рекорд Ширера
Наставник Тоттенхема Томас Франк прокоментував можливість повернення нападника Баварії Харрі Кейна до складу "шпор".
"Багато вболівальників Тоттенхема, включаючи мене, хотіли б повернення Харрі Кейна.
Особисто я, якщо чесно, не думаю, що він зробить це зараз. Кейн, ймовірно, поки що залишиться в Баварії та продовжить там виступати на найвищому рівні. Він був найкращим бомбардиром минулого року. Харрі виграв титул Бундесліги, і зараз у нього все чудово.
Але якщо він хотітиме повернутися в АПЛ і приєднатися до нас, то ми будемо лише раді", – цитує Томаса Франка Sky Sports.
Харрі Кейн перебуває на другому місці в списку найкращих бомбардирів за всю історію АПЛ, маючи у своєму доробку 213 голів. Він відстає від Алана Ширера лише на 47 забитих м'ячів – екс-форварду Ньюкасла та Блекберна належить рекорд у 260 голів в АПЛ.
Нагадаємо, що Томас Франк очолив Тоттенхем цього літа після того як покинув Брентфорд, де тренував українського півзахисника Єгора Ярмолюка.
