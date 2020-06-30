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Екс-тренер Ярмоленка є головним претендентом на крісло наставника Бетіса

20:03 - Читать на русском
Екс-тренер Ярмоленка є головним претендентом на крісло наставника Бетіса
Мануель Пеллегріні та Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Чилійський фахівець Мануель Пеллегріні може найближчим часом повернутись до роботи.

Мануель Пеллегріні очолює список потенційних кандидатів на тренерське крісло Бетіса, повідомляє Marca.

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Боси "зелено-білих" схиляються до співпраці саме з 66-річним чилійцем, який має досвід роботи в Ла Лізі, раніше фахівець тренував Вільяреал, Реал, Малагу.

Останнім місцем роботи Пеллегріні був лондонський Вест Хем, з якого його звільнили у грудні 2019-го. Бетіс залишається без тренера після звільнення Рубі, команда розташувалась на 13-й сходинці Прімери.

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Вест Хем Вест Хем Іспанія Бетіс Бетіс Мануель Мануель Пеллегріні Рубі
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