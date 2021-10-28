Менеджмент іспанської Барселони продовжує пошуки заміни Рональду Куману. Нідерландець залишився без роботи напередодні ввечері після поразки від Райо Вальєкано (0:1) в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії.

Альберт Капельяс – новий фаворит на посаду керманича "блаугранас", стверджує RAC1.

Хаві стане наступним тренером Барселони, переговори будуть легкими, – MD

54-річний фахівець, щоправда, працюватиме з Барсою тимчасово. Він повинен керувати діями каталонців у трьох матчах перед міжнародною паузою. У них Барселона зустрінеться із Алавесом і Сельтою в Прімері, а також зіграє проти київського Динамо в Лізі чемпіонів.

Тренерська кар'єра Капельяса розпочалася в 90-х зі скромної Гави. Далі він працював асистентом головного тренера в Барселоні Б, Вітессі, Брондбю, Маккабі Тель-Авів, Борусії Д, китайському Чунцін Ліфань. Самостійний досвід Капельяса обмежуються командою U-17 Брондбю та молодіжною збірною Данії. Нині він працює координатором академії Барселони.

Барселона у матчі із нереалізованим пенальті сенсаційно поступилась Райо Вальєкано