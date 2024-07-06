Скотт Паркер втретє спробує себе у ролі кризового менеджера. Цього разу повертати в еліту англійського футболу йому доведеться Бернлі.

Новим головним тренером Бернлі став Скотт Паркер, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Умови та деталі угоди не вказуються, однак Transfermarkt рапортує про контракт на 3 сезони – до 30 червня 2027 року. На цій посаді він замінив Венсана Компані, який з нового сезону тренуватиме Баварію.

Нагадаємо, Паркер у якості футболіста виступав за Чарльтон, Норвіч, Челсі (виграв АПЛ), Ньюкасл, Вест Хем, Тоттенхем, Фулхем і був капітаном збірної Англії. Тренерську кар'єру розпочав у молодіжній команді Тоттенхема у 2018 році. За рік увійшов до штабу Фулхема. З 2019 по 2021 рр.був головним у таборі "котеджерів", яких зумів вивести в АПЛ. Згодом зробив те саме з Борнмутом, піднявши його в еліту.

Останнім клубом 43-річного англійця був Брюгге Романа Яремчука, де він встиг провести лише 12 матчів (2 перемоги, 4 поразки і 6 нічиїх) і був звільнений після вильоту бельгійців з Ліги чемпіонів (у матчі-відповіді 1/8 фіналу команда була розгромлена Бенфікою (1:5) і за сумою двох матчів (1:7) покинула турнір).

До слова, Бернлі за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці АПЛ 19-ту сходинку і вилетів у Чемпіоншип.

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